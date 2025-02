Ilfattoquotidiano.it - “Parteciperò al Festival di Sanremo al posto di Emis Killa”: Rondosasosa mette un po’ di pepe sul palco dell’Ariston, ma è troppo tardi

Forse era uno scherzo o magari non era stato informato che l’organizzazione deldi2025, subito dopo il ritiro di, aveva deciso di non aggiungere un altro cantante nel cast, fatto sta che il rapperha messo un po’ disul tema Ariston.“È stata una scelta difficile da prendere ma io e il mio team abbiamo deciso di intraprendere questa scelta per il bene della mia carriera. Voglio annunciarvi con grande entusiasmo chealdialdi, portando il mio primo singolo il 14 febbraio, con un ospite speciale. Ci vediamo a”, con queste paroleha volto muovere un po’ le acqueMa i fan hanno sottolineato che era uno scherzo perché non era prevista alcuna sostituzione. “Malo sa?”, hanno chiesto all’unisono.