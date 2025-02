Ilrestodelcarlino.it - Parrocchie in emergenza, nuovi orari per le messe

A Castelvecchio di Savignano sul Rubicone, nel salone di fianco alla chiesa, ha avuto luogo il consiglio dell’unità pastorale che comprende ledi Santa Lucia, Castelvecchio, Cesare e San Giovanni in Compito. Presenti una quarantina di persone, don Davide Pedrosi, parroco di Castelvecchio, insieme a don Paolo Bizzocchi e don Vittorio Mancini, ha spiegato che le non buone condizioni di salute del parroco don Piergiorgio Farina, che si sta comunque riprendendosi piano piano, ha portato a dovere decidere un cambiamento deglidelle. E ha aggiunto: "Ci teniamo come sacerdoti moltissimo a seguire i gruppi, in primis quelli dei giovani, mantenendo con gli stessi delle belle relazioni. Poi ci sono le confessioni e l’ascolto della gente che ha bisogno di parlare. Senza però mai rinunciare alla messa che è alla base di tutto.