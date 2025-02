Internews24.com - Parolo e l’elogio al difensore nerazzurro: «Quello che fa lui lo fanno in pochi»

di Redazione, le dichiarazioni al miele nei confronti deldell’Inter: Ecco di chi si tratta In seguito all’analisi del gol di Angeliño contro il Napoli, paragonato ai gesti tecnici di Di Marco, l’ex Lazio Marco, ai microfoni di Dazn, ha elogiato le incredibili capacità in corsa deldell’Inter, paragonandole a un’azione perfetta come quelle che si vedono nei videogiochi. LE PAROLE- «Dimarco ha fatto più cose di Angelino, secondo me ha anche un calcio più lungo. Una gettata più lunga di cambio gioco. Sono molto simili, anche strutturalmente e fisicamente, mache fa Dimarco in corsa loin. Anche nel derby su un cambio gioco di Calhanoglu fa un controllo orientato in avanti e sai già che il cross di Dimarco ti arriva come se tu fossi alla Playstation e schiacci il tasto del cross e la vuoi far arrivare sul secondo palo perfettamente».