Napolitoday.it - Parcheggiatore minaccia uno studente. "Ti metto il p***e in bocca" - VIDEO

Leggi su Napolitoday.it

Sui social sono virali le immagini che mostrano unabusivo mentree inveisce contro uno. Tutto sarebbe successo all'esterno dell’istituto Rossini in via Terracina a Fuorigrotta. Come mostrano le immagini girate da alcuni presenti - diffuse dal deputato Francesco.