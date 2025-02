Ilgiorno.it - Parcheggi multipiano. Dubbi in Consiglio

"Ogni giorno a Pavia sono 150-200mila le auto in circolazione e la qualità dell’aria peggiore d’Europa. Quando una città ha questi problemi si tolgono le auto dalle piazze e davanti alle scuole. Si potenzia il trasporto pubblico e la mobilità dolce e si riduce l’offerta complessiva della sosta e il costo va alzato". Cosimo Lacava (pd) intervenendo incomunale dove Asm ha presentato il suo piano industriale che prevede la progettazione dei due nuoviall’ex gasometro e in area Cattaneo, è stato molto duro: "Se dobbiamo fare dei, si tolgano le auto dalle strade e non ci siano più posti in città". Il problema è politico: una parte della maggioranza di centrosinistra che governa Pavia vorrebbe restituire strade e piazze a pedoni e ciclisti, mentre altri vorrebbero aumentare gli stalli.