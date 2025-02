Lapresse.it - Paragon, Casarini tra gli spiati: “Solidarietà è diventata un reato”

Luca, fondatore e capomissione di ‘Mediterranea Saving Humans’, è tra le oltre 90 persone, tra cui giornalisti e membri della società civile di decine di Paesi, spiate attraverso il software di hacking di livello militareSolutions. “Il legal team di Mediterranea sta lavorando alla presentazione di una denuncia formale e circostanziata all’inizio della prossima settimana. Dobbiamo decidere se a Roma o a Palermo”, dicea LaPresse. “Il software utilizzato per effettuare l’infiltrazione spyware – ha riferito Mediterranea – è chiamato ‘’ ed è messo a punto dalla società israeliana ‘Solution’, che ha dichiarato di averlo fornito ‘al governo degli Usa e ad altre agenzie governative di intelligence di paesi alleati'”.”Io mi chiedo, l’uso di un software così sofisticato su di me, non è forse l’inizio di una provocazione, di costruzione di prove? Questo è un pensiero che io ho”, afferma oggi