Papa Francesco ha la bronchite: spostate tutte le udienze a Santa Marta, dove vive Bergoglio

A causa del male che lo sta affliggendo in questi giorni,svolgerà ledi venerdì 7 e sabato 8 febbraio a Casa, per continuare la sua attività senza spostarsi. La sala stampa dellaSede ha comunicato la decisione a causa della. Anche oggi lesi sono tenute nella residenza del Pontefice.Mercoledì scorso, per lo stesso motivo,ha partecipato all’Udienza generale senza però leggere la catechesi personalmente. “Voglio scusarmi perché con questo forte raffreddore mi è difficile parlare. Per questo ho chiesto a un fratello di leggere la catechesi al mio posto. La leggerà meglio di me”, ha spiegato, affidando poi la lettura a don Pierluigi Giroli.La decisione di rimanere nella sua residenza fino al weekend è stata presa anche come misura precauzionale, in vista della messa che il Pontefice dovrebbe presiedere domenica in San Pietro, per il Giubileo delle Forze Armate.