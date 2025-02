Calcionews24.com - Paolo Casarin: «La guerra mi ha insegnato ad arbitrare con il dialogo. Oggi tifo Atalanta. E sul Var dico che deve fare questo per non generare sospetti…»

Leggi su Calcionews24.com

, ex arbitro ed ex designatoopinionista, si racconta in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport Arbitro che ha segnato un’epoca, poi designatore,è un attento osservatore del calcio, di cui parla da opinionista su Radio 1. A La Gazzetta dello Sport si è raccontato in una lunga .