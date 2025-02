Lopinionista.it - “Paolina Leopardi”, il libro di Francesca Monaco

Un ritratto intimo della famiglia: Iloffre uno sguardo privilegiato sulla vita privata deiattraverso gli occhi di, sorella di Giacomo, permettendo ai lettori di scoprire aspetti poco noti della vita del celebre poeta.Nella Recanati del XIX secolo,vive all’ombra del genio del fratello Giacomo. Intrappolata tra le mura domestiche e le rigide convenzioni sociali, la giovane donna lotta per trovare la propria voce in un mondo che sembra non comprenderla. Mentre Giacomo si afferma come poeta di fama,si dibatte tra il desiderio di libertà e il dovere familiare, testimone silenziosa del tormento creativo del fratello.Con la partenza di Giacomo e la sua successiva morte,intraprende un viaggio emotivo e fisico attraverso l’Italia, alla ricerca di risposte e di una propria identità.