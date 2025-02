Tuttivip.it - “Pamela fuori dal Grande Fratello”. Finale amarissimo per lei dopo tutte le polemiche

Leggi su Tuttivip.it

La serata del 6 febbraio sarà decisiva per un nuovo concorrente del, destinato a lasciare la Casa a seguito del televoto. Saranno i telespettatori a determinare chi tra i nove gieffini in nomination dovrà abbandonare il gioco: Iago, Amanda, Javier,, Shaila, Maxime, Eva, Giglio e Jessica.L’attenzione resta focalizzata su Iago García, che continua a raccogliere consensi nonostante le critiche ricevute. Durante l’ultima diretta, Shaila lo ha accusato di essere maschilista e di adottare atteggiamenti troppo aggressivi, un’opinione condivisa anche da Lorenzo Spolverato e dal suo gruppo, che lo hanno votato compatto in nomination. Tuttavia, il pubblico sembra apprezzare il suo carattere diretto e schietto, confermandolo come uno dei concorrenti più amati di questa edizione.