Pallanuoto / Team Marche ospita Tivoli, la Jesina a Civitavecchia

Quarta giornata di campionato e già si entra nella zona calda per posizionarsi nella posizione di classificaVALLESINA, 6 febbraio 2025 – Quarta giornata di campionato della serie C dimaschile.Il, che ha una partita da recuperare e che fin qui ha ottento una vittoria, successo nel derby, ed una sconfitta, quella di sabato scorso a Colle Val D’Elsa, sarà sabato pomeriggio al Palablù di Moie contro: inizio ore 18,45.Seconda trasferta nel Lazio invece per la, prima di tre trasferte consecutive che il calendario imporrà alla squadra del presidente Traini. La compagine allenata da mister Iaricci sarà di scena a, contro la neo promossa Athena Sporting Bracciano. La squadra laziale, con tre punti in classifica, ha dimostrato di poter giocare alla pari con le prime della classe Perugia e Tolentino, quindi sarà d’obbligo per capitan Paolucci e compagni, tenere alta la concentrazione, per questa trasferta delicatissima.