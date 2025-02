Oasport.it - Pallanuoto, Euro Cup 2025: Pro Recco e Brescia agli ottavi, Ortigia eliminata

Passaggio ai quarti di finale per Pro, eliminazione per l’: è questo il verdetto per le squadre italiane impegnate nei match di ritorno deglidi finale dell’Cup 2024-dimaschile.I vicecampioni d’pa Procentrano il successo anche in trasferta contro i georgiani della Dinamo Tbilisi, sconfitta nuovamente per 17-5, stesso punteggio con cui i liguri avevano vinto all’andata, ipotecando il passaggio del turno, potendo vivere il match di ritorno come un’autentica passeggiata.Forte della vittoria esterna maturata nell’incontro d’andata per 15-12, basta un pareggio alcontro i tedeschi della Waspo 98 Hannover: lo score di 11-11 premia i lombardi al termine di un match in cui al massimo vanno sotto di un gol nelle prime fasi del match, per poi portarsi anche sul +3 (9-6), prima di rifiatare nel finale.