Pallamano A Gold Publiesse Chiaravalle il campionato riparte da Bolzano

Si torna a giocare 56 giorni dopo la vittoria del derby contro Cingoli. Coach Guidotti: “I ragazzi sono pronti a battagliare”, 6 febbraio 2024 – Latorna in azione, 56 giorni dopo l’ultima volta. Dopo l’ultimo successo, il più bello, maturato nel derby casalingo contro la Macagi Cingoli. Bentornata Serie A, si. I biancoblu fanno visita al Bozen, sabato 7 febbraio alle ore 17. Terza giornata del girone di ritorno fissata al PalaGasteiner di, visibile in diretta streaming attraverso il canale YouTube della Federazione.Coach Andrea Guidotti: “Abbiamo lavorato sodo durante la sosta, alternando doppie sedute giornaliere. Ci siamo concentrati su tutti gli aspetti: tecnici, tattici e fisici. Si, finalmente. Siamo fiduciosi, ci sono le basi per fare bene ma pensiamo di partita in partita.