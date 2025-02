Casertanews.it - Palestra della scuola media, Comune cerca società e associazioni

Leggi su Casertanews.it

Ildi Cesa ha pubblicato un avviso per l’utilizzo“Bagno”, in orario extra scolastico, con una durata minima di 12 mesi.Lee leinteressate, potranno presentare domanda di partecipazione, esclusivamente, per via telematica.