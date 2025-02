Oasport.it - Pagelle superG femminile Mondiali: Brignone, poco da recriminare. Goggia non brilla, flop Gut-Behrami

SCI ALPINO Federica, 9: non c’è nulla danella prestazione della valdostana. Ha sciato in maniera impeccabile, peraltro su una pista non congeniale alle sue caratteristiche. In carriera vanta un oro (nella defunta combinata) e tre argenti ai, questi ultimi arrivati per 9, 12 e 10 centesimi. Insomma, una fuoriclasse di questo calibro avrebbe meritato un pizzico di buona sorte in più. A 34 anni conferma di aver raggiunto l’apice della carriera: non era mai stata così completa in passato, adesso anche i tracciati semplici non le fanno paura. Impressionante che sia ancora su un podio iridato a distanza di ben 14 anni dalla prima volta.Stephanie Venier, 10: rovina la festa azzurra e, sin da ora, salva il bilancio dell’Austria ai, che alla vigilia non era affatto certa di vincere un oro.