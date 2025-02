Dailymilan.it - Pagelle Milan-Roma, Joao Felix e Gimenez idoli di San Siro: tutti i voti

fa il suo esordio colsegnando in Coppa Italia a Sancontro la, benissimo anche Santiago.Illavora per arrivare alla trasferta del Castellani di Empoli al meglio, i rossoneri hanno l’obiettivo di vincere contro i toscani per alimentare l’obiettivo quarto posto in Serie A. La stagioneista ha mostrato molti alti e bassi, ma Sergio Conceiçao proverà a risollevare le ambizioni della società meneghina.Il Diavolo si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Inter-Lazio, l’ex giallorosso Tammy Abraham rifila una doppietta ai capitolini e il nuovo arrivatochiude i giochi sul definitivo 3-1 per i rossoneri. Bene anche Santiago, altro volto nuovo della campagna di rafforzamento invernale dei meneghini.