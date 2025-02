Pagelle Fiorentina-Inter 3-0 | Kean straripante Richardson promosso Malissimo Frattesi

Leggi su Sportface.it

Labatte 3-0 l’e vince il recupero della quattordicesima giornata sospesa lo scorso 1° dicembre per il malore occorso ad Edoardo Bove. Con il giovane centrocampista in panchina, la partita è ripresa al 17? ed è diventata un trionfo per i viola di Raffaele Palladino, che in emergenza (Gudmundsson l’ultimo a fermarsi per un’influenza) conquistano la terza vittoria consecutiva grazie alle reti di Ranieri e, autore di una doppietta. Una sconfitta pesante per l’, che fallisce l’aggancio in vetta al Napoli, che resta così in vetta alla classifica con 54 punti, tre in più dei nerazzurri. Lainvece raggiunge la Lazio al quarto posto.De Gea 6.5Para quel che c’è da parare. Poco, e la dice lunga sulla serata dell’Comuzzo 7Solido e preciso, anche quando porta palla nelle zone di campo più offensivePongracic 7Forse è un caso, ma da quando è tornato titolare, laè rinata: cinque panchine consecutive e cinque gare senza vincere; tre presenze dal 1? e tre vittorie.