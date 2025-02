Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-INTER 3-0: Kean si porta tutti a spasso. Calhanoglu a due all’ora, Frattesi dorme

Leggi su Calciomercato.it

Da Thuram a Comuzzo: voti, top e flop del recupero della 14esima giornata di Serie A andato in scena al ‘Franchi’(LaPresse) – Calciomercato.itDe Gea 7TOP Comuzzo 7,5 – Centrale di difesa quando la squadra difende, spostato a destra in fase di impostazione: perfetto in entrambi i ruoli.Pongracic 7TOP Ranieri 7,5 – Oltre al gol, da applausi, una prestazione maiuscola da dominatore dell’area.Gosens 7 / Dall’88’ Colpani s.v.Mandragora 7Richardson 7Dodo 7Beltran 7,5 / Dal 91? Cataldi s.v.Parisi 7TOP8 – Siletteralmente al’, riuscendo sempre a far salire o respirare la squadra. La doppietta è la ciliegina, ma 19 gol in 27 partite è roba da mangiarsi le mani. A Torino. / Dal 91? Caprini s.