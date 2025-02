Dayitalianews.com - Padre sfinito dalle violenze e dalle minacce della figlia: la ragazza 20enne denunciata, non può avvicinarsi al genitore

Dopo il caso delche si è suicidato a Palermo per le continuesubite dalla15enne e dal fidanzato, esplode un altro caso a Sapri, in provincia di Salerno, che presenta similitudini inquietanti. Un uomo di 45 anni, esausto delle continuefisiche e psicologiche che doveva subire dalladi 20 anni, ha deciso di fare un gesto estremo ma evidentemente necessario: denunciarla.denuncia laper violenzaA quanto pare ormai da tanto tempo l’uomo era costretto a subire le angherie, che minacciava, insultava e aggrediva il. Il 45enne, quando è arrivato al limitesopportazione, capendo evidentemente che non avrebbe potuto fare nulla per cambiare il rapporto con la, ha sporto denuncia ai carabinieri.I militari, dopo aver avviato le indagini, hanno accertato le responsabilitàe così la ProcuraRepubblica di Lagonegro ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa familiare e al