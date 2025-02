Sport.quotidiano.net - Padel, grande spettacolo alla Coppa Msp, bene le squadre pisane

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pisa, 6 febbraio 2025 - Ilcontinua a conquistare la Toscana e la Xdei Club MSP Italia si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della disciplina. Il torneo, organizzato da Asdmaniac e MSP Toscana, ha visto andare in scena la terza giornata, caratterizzata da sfide entusiasmanti, colpi spettacolari e risultati che iniziano a delineare le gerarchie nei vari gironi. Gruppo Bianco: MontelupoArena al comando Nel Girone Bianco, il MontelupoArena si conferma la squadra da battere, imponendosi con un netto 4-0 sull’OasiTeam. Il primo doppio, Marrucci/Renieri, non lascia scampo agli avversari con un convincente 6-2/6-2, mentre Zito/Rotolo si impongono con una rimonta vincente su Bigagli/Fiaschi, 4-6/6-2/10-7. Anche il doppio femminile Porciatti/Mattei porta a casa un successo importante con un 6-0/6-4, chiudendo la pratica.