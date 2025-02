Abruzzo24ore.tv - Ovindoli adotta misure drastiche: limitato l'accesso ai bus turistici

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Per contrastare il sovraffollamento turistico, il Comune diintroduce un limite giornaliero di 35 autobus, ispirandosi all'esperienza di Roccaraso. Il Comune di, situato nel cuore dell'Abruzzo, ha deciso di affrontare il problema del sovraffollamento turisticondorestrittive sull'afflusso di autobus. Questa decisione segue l'esempio di Roccaraso, che recentemente ha implementato strategie simili per gestire l'elevato numero di visitatori. Il sindaco Angelo Ciminelli ha emesso un'ordinanza che limita a 35 il numero massimo di autobusammessi quotidianamente nel territorio comunale. Questa misura è statata anche in risposta all'iniziativa della tiktoker Rita De Crescenzo, che ha incoraggiato i suoi numerosi follower campani a visitare la località marsicana, aumentando così il rischio di un eccessivo afflusso di turisti.