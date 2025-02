Ilgiorno.it - Ospedale in Franciacorta, la Regione incarica Asst di realizzare uno studio

Chiari (Brescia) – Quarantaquattro sindaci del territorio avevano firmato una lettera in cui chiedono cherealizzi, con il supporto diLombardia e dello Stato, un nuovoal posto di quello di Chiari: l’Mellino Mellini, che è il più grande del territorio e che si trova nel centro alla cittadina dell’Ovest bresciano. Nella lettera i sindaci elencano i gravi limiti strutturali dell’attuale presidio, che essendo collocato nel centro di Chiari ha anche alcune criticità logistiche nonostante sia stata rinnovata l’area esterna e realizzati nuovi parcheggi. Nelle scorse ore in Giunta regionale a Milano è stato approvato il documento per l’intervento nell’area dell’. È pure stata approvata la mozione presentata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Invernici che impegna dunque la Giunta a dare mandato all’azienda ospedaliera diunodi fattibilità finalizzato a valutare i costi e i benefici della costruzione di un nuovo presidio ospedaliero rispetto alla ristrutturazione di quello esistente, tenendo conto della situazione attuale, delle esigenze future della popolazione, delle possibilità di sviluppo, delle limitazioni fisiche e strutturali dell’esistente e infine dei risparmi sui costi di gestione che deriverebbero da una struttura realizzata ex novo.