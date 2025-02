Lettera43.it - Oscar 2025, tutti i presentatori: ci sono Cillian Murphy ed Emma Stone

Prende sempre più forma la 97esima notte degli, in programma domenica 2 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Dopo le nomination e il conduttore Conan O’Brien, l’Academy di Hollywood ha infatti comunicato i primi quattro nomi di chi presenterà i premi cinematografici più ambiti del mondo. Si tratta di altrettante celebrità del grande schermo, vincitrici nella scorsa edizione della statuetta per le migliori performance maschili e femminili sia protagoniste sia di supporto. In scena infatti ci saranno, Robert Downey Jr. e Da’Vine Joy Randolph: sebbene non ci siano conferme sulla categoria di riferimento, è probabile che consegneranno il premio agli attuali candidati in quella per cui siimposti l’anno scorso. «Sanno cosa vuol dire sentir chiamare il proprio nome», ha spiegato l’Academy sui social.