Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2025, anche il regista di Emilia Perez Jacques Audiard “ripudia” l’attrice Karla Sofia Gascón

Ormai sembra una telenovela, quelle in cui recitava alcuni anni faprima di essere travolta dal successo e (probabilmente) seppellita dalle polemiche conseguenti ai tweet “razzisti” del 2020 e 2021 che la protagonista del film aveva postato.il– che aveva celebrato il successo dia Cannes ed era pronto a festeggiare a Los Angeles dopo le 13 nomination agli. “Non voglio più rivolgerle la parola” ha detto in un’intervista a Deadline.Ilnon solo ha definito le parole del“ingiustificabili” ma l’haaccusata di “fare la vittima”., cancellata da Netflix dalla campagna promozionale del film negli Usa, ha rilasciato un’intervista in cui si è detta “vittima della cancel culture“. Un atteggiamento che ile sceneggiatore ha definito “autodistruttivo, in cui non posso interferire, non capisco perché stia continuando a farsi del male”.