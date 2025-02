Romadailynews.it - Oroscopo di venerdì 7 febbraio 2025: le stelle segno per segno

Le previsioni astrologiche per la giornata di. Amore, lavoro e benessere per tutti i segni zodiacali.? Ariete (21 marzo – 19 aprile)Giornata intensa e stimolante. Sul lavoro, potresti ricevere una proposta interessante o un incarico di responsabilità. In amore, il partner potrebbe aver bisogno di maggiore attenzione, quindi cerca di essere più presente. I single avranno buone possibilità di fare incontri intriganti. Salute buona, ma evita di affaticarti troppo.? Toro (20 aprile – 20 maggio)Oggi è una giornata perfetta per dedicarti a te stesso. Sul lavoro, mantieni la calma e affronta le situazioni con pazienza. In amore, piccoli gesti faranno la differenza nel rapporto di coppia. I single potrebbero sentirsi più riflessivi. Salute stabile, ma concediti un momento di relax.