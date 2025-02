Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 7 febbraio 2025: Ariete passionale

L’diFox per oggi,Le giornate più passionali stanno per arrivare, un sentimento potrà ripartire. Sul lavoro, Marte contrario invita a sistemare conti del passato. La settimana offre una chance in più, favorendo contatti e rapporti con gli altri.ToroIl periodo porta una carica di serenità ed equilibrio, permettendoti di affrontare le situazioni con determinazione. Se devi avviare un progetto o affrontare una prova, le stelle sono dalla tua parte.GemelliInizia il transito di Venere a favore, rendendo la giornata interessante per nuove conoscenze. Dopo un periodo positivo, arriva una fase che tende a stabilizzare le questioni personali. Possibili conferme in ambito professionale.CancroGiove tra qualche mese convaliderà le storie più belle; sei già piùe disposto a lottare per ottenere ciò che desideri.