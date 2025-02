Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, giovedì 6 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

Ariete
Cari Ariete, fareste bene a prendervi una piccola pausa, state correndo tanto e rischiate di perdere la via oltre che non capire più per cosa state lottando. C'è anche qualche problemino fisico da contrastare, frenate un po'!

Toro
Cari amici del Toro, secondo l'oroscopo di Branko, si prospetta l'ennesima giornata pesante soprattutto a livello emotivo, siete ancora nel pieno di prove, battaglie e contrasti accesi.