Ora per cosa piangerà Inzaghi? I recuperi non sono il suo forte. Moise Kean è il Maschio Angioino

Ora per? Inonil suoè ilscudetto nonildell’Inter die Marotta. Tre anni fa, a Bologna regalarono il campionato al Milan. Questa sera a Firenze non hanno consegnato lo scudetto al Napoli ma hanno portato gli uomini di Conte ufficialmente a più tre in classifica a quindici giornate dalla fine. Ora, diciamo la verità, hai voglia a mandare Manna in conferenza stampa per dire che l’obiettivo è il ritorno in Europa. Non c’è Okafor che tenga, il Napoli può avere in testa solo lo scudetto. Non era in programma ok. Non c’era nel business plan ok. Ma per estraniarci dalla lotta (cit.) dovremmo fare come Papa Ratzinger, creare un precedente storico. Fare un passo indietro. Passeremmo alla storia.