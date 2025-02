Lortica.it - Opocsoro

? E anche oggi le stelle hanno deciso di prendersi gioco di voi. Continuate a cercare risposte nell’oroscopo invece di affrontare la realtà? Bene, ecco un’altra dose di verità scomode. Pronti a ridere (o a disperarvi)?Ariete(21 marzo – 19 aprile)La vostra pazienza oggi sarà pari a zero. Qualcuno vi farà notare un errore e voi risponderete con un’esplosione di rabbia degna di un film d’azione. Magari provate a respirare prima di rovinare relazioni e mobili. Toro(20 aprile – 20 maggio)Oggi avrete l’opportunità di dimostrare quanto sapete essere testardi. Qualcuno vi darà un consiglio sensato, e voi farete esattamente il contrario solo per principio. Complimenti per la coerenza! Gemelli (21 maggio – 20 giugno)La vostra voglia di socializzare oggi potrebbe sfuggire di mano. Sarete in grado di iniziare cinque conversazioni, dimenticarne tre e lasciare due persone in attesa di risposta.