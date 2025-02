Ilrestodelcarlino.it - Operai disperati minacciano di buttarsi dal tetto

La disperazione, la paura, lo smarrimento. E, per fortuna, il lieto fine. Per quasi tre ore hanno tenuto tutta Carpi con il fiato sospeso i due giovaniventenni, di origine egiziana, che ieri mattina, poco dopo le 10, sono saliti sul ponteggio dell’ultimo piano di un palazzo in ristrutturazione in via Carlo Marx, minacciando di. Lo stesso cantiere edile nel quale lavorano i due ragazzi. Le ragioni del loro gesto estremo sono state chiare da subito: glirivendicavano il pagamento di varie mensilità di stipendio che non sono state loro corrisposte a fronte del lavoro svolto. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri e anche la polizia di Stato, oltre al titolare della impresa esecutrice, del Reggiano, e al capocantiere della ditta cui sono stati affidati i lavori in subappalto.