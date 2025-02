Quotidiano.net - ‘Open Wide’ è il nuovo album degli Inhaler, la band del figlio di Bono degli U2

Si dice che spesso la mela non cada lontano dall’albero. È proprio vero nel caso del cantante classe ‘99 Elijah Hewson, leader del gruppo rock irlandesedi Paul Hewson, passato alla storia col nome diVox. Un’eredità importante e ingombrante, che ildel leaderU2 ha sempre cercato di scrollarsi di dosso, lontano da riflettori, favoritismi e aiuti esterni. Lo stesso frontman ha dichiarato che, oltre a sconsigliargli di fare musica, non lo ha mai sostenuto in questo percorso. Oltre al cantante Elijah Hewson, laè formata dal bassista Robert Keating, dal chitarrista Josh Jenkinson e dal batterista Ryan McMahon. L’esordio del gruppo avviene ufficialmente nel 2017, quando viene autoprodotto il singolo I want you. Il successo, però, arriva solo nel 2020, quando lacrea grande entusiasmo attorno a sé con i singoli We have to move on e My honest face, che mescolano indie rock e new wave a delle atmosfere pop estremamente contemporanee.