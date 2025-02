Bergamonews.it - Omicidio di Yana Malaiko, chiesto l’ergastolo per l’ex fidanzato

Ergastolo pervolontario con l’aggravante della premeditazione e occultamento di cadavere. Questa la richiesta formulata dal pubblico ministero di Mantova Lucia Lombardo, al termine della requisitoria durata 4 ore nei confronti di Dumitru Stratan, il 34enne moldavo reo confesso dell’della ex fidanzata, 23enne ucraina originaria di Romano di Lombardia uccisa nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2022 a Castiglione delle Stiviere.Il pm ha definito l’imputato un “classico maschio alfa” alla ricerca del dominio. Concetto ribadito dall’avvocato Angelo Lino Murtas, rappresentante della parte civile della famiglia, che in aula ha richiamato l’attenzione sull’atteggiamento definito “spregevole” e sulla “mancanza totale di pentimento” da parte dell’imputato.Stratan non si era rassegnato al fatto chelo avesse lasciato per un altro, così l’aveva attirata nell’appartamento della sorella con una scusa.