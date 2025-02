Ilgiorno.it - Omicidio di Yana, chiesto l’ergastolo per l’ex: “Assassino e classico maschio Alfa”

Leggi su Ilgiorno.it

Mantova, 6 febbraio 2025 – Ergastolo pervolontario con l'aggravante della premeditazione e occultamento di cadavere. Questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Lucia Lombardo al termine di una requisitoria durata quattro ore nei confronti di Dumitru Stratan, 36 anni fra poco, moldavo, imputato dell'della ex fidanzataMalaiko, 23enne ucraina. Il pm prende la parola alle 10. Definisce l'imputato come un, quindi sempre alla ricerca del dominio. Più ancora che dal fatto di essere stato lasciato, a innescare la volontà omicida dell'uomo era la sua incapacità di sopportare chesi fosse legata a una persona che conosceva: una sorta di umiliazione. Stratan ha premeditato l', ne ha preparato le modalità e studiato la strategia, come quando ha staccato la telecamera dell'ascensore del palazzo (era finta ma Stratan non poteva saperlo).