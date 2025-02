Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Joyce Lussu: "Era una donna libera. Partigiana, poetessa e cittadina del mondo"

"Chi sei, cosa fai per cambiare il?". Era la domanda cherivolgeva nel conoscere una persona nuova. Allaitaliana efermana e ‘del’, Fermo ha reso il giustooffrendo il suo palcoscenico migliore: il teatro dell’Aquila dove, ieri mattina, gli studenti degli istituti superiori hanno partecipato al convegno ‘- storia di una". Organizzato dal Sindacato Pensionati Italiani- Fermo in collaborazione con Spi Marche, Cgil Fermo, centro studi ‘’ e con il patrocinio del comune di Fermo, l’evento è stato aperto da Vilma Bontempo, segretaria Spi Marche e Gilda Traini, cofondatrice del centro studi, che ne hanno ricordato il contributo in una società caratterizzata dal ruolo ancillare della. Presenti il prefetto Edoardo D’Alascio e il presidente della provincia Michele Ortenzi, che ha invitato ad emularne la qualità ‘di non rimanere mai indifferenti’, l’assessora alla cultura Micol Lanzidei ha dato il benvenuto: "La profonda attenzione dell’amministrazione comunale verso unapreziosa per il patrimonio culturale italiano, la si tocca con mano grazie a due vie intitolate a lei e alla sua poesia più famosa ‘C’è un paio di scarpette rosse’ oltre al contributo per la realizzazione del docufilm sulla sua vita".