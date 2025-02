Ilgiorno.it - Oltre duecento multe in una settimana

Leggi su Ilgiorno.it

In unadi attività 235. È il risultato dei quattro nuovi autovelox in altrettante strade. Dopo sei mesi di sospensione, sono stati riattivati gli apparecchi sulla strada statale 10 Padana Inferiore e sulla statale 343 Asolana nei territori di Piadena Drizzona, Torre de’ Picenardi e Pessina Cremonese. E dal 27 gennaio al 3 febbraio è stata una strage. In particolare a Pessina Cremonese lesono state 102, a Piadena Drizzona 75, sull’Asolana in territorio di Piadena Drizzona 40 e sulla Padana inferiore a Torre de’ Picenardi 18. Le contravvenzioni arriveranno a casa a metà mese e andranno da un minimo di 40 euro fino a500 euro con ritiro della patente. Gli autovelox erano stati disattivati dopo il 29 luglio, su disposizione della procura di Cosenza. Gli autovelox dovevano essere approvati e questo aveva portato al loro fermo.