Ilgiornale.it - Olimpiadi, meno 365 giorni al via. "Countdown" e villaggio in Duomo

In piazza le piste per l'hockey e il curling. Un bando per eventi gratis in tutta la città. E da oggi i biglietti per chi si è registrato in piattaforma, ad aprire la vendita libera