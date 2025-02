Lapresse.it - Olimpiadi 2026, tra un anno al via a Milano-Cortina

Leggi su Lapresse.it

Esattamente tra uninizierleinvernali. Si chiamano così ma in realtà si svolgerin una vasta area del nord Italia. Coprendo un territorio di oltre 22.000 chilometri quadrati, i Giochi delsarlee le Paralimpiadi invernali più estese di sempre. E questo anche se non si dovesse considerare un viaggio attraverso l’Atlantico. Se gli organizzatori non riuscissero a terminare in tempo la pista di bob a, il piano di riserva è quello di ospitare le gare a Lake Placid, negli Usa.I due principali centri dei Giochi sonod’Ampezzo, l’elegante località sciistica invernale nella catena montuosa delle Dolomiti. Inoltre, gli atleti gareggerin altri tre gruppi montuosi, mentre la cerimonia di chiusura si terrà a Verona, la città più grande della regione del Veneto.