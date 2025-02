Ilnapolista.it - Okafor va subito in gol (contro il Giugliano) e dice «sono stato accolto con calore, voglio lo scudetto»

vain gol (il) evincere loè andatoin gol nell’amichevole del Napoliilche si è giocata ieri a Castel VolturnoÈ finita 3-0, gli altri gol li hanno segnati Simeone e Raspadori.La Gazzetta riporta le sue parole:«cone ringrazio tutti — ha detto tramite i canali social del club —. Ho parlato con Conte, uno dei migliori al mondo, e gli ho detto cheentusiasta di essere qui. E di voler vincere il campionato». Ops, l’ha detto, a margine della cosiddetta amichevole, pardon dell’allenamento congiunto, che è servito al tecnico per capire come se la stia passando Buongiorno: benino, anzi bene, e dunque per domenica sera, al Maradona, c’è la possibilità che tocchi di nuovo a lui. Niente partitina per Meret, Neres e Lukaku: a loro toccherà la partita vera, ovviamente.