Okafor può davvero aiutare il Napoli?

Dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG per giorni si sono rincorse le voci sul possibile sostituto. Il calciomercato è così: puoi piangere e disperarti per qualche ora, poi bisogna tornare a sognare, o almeno sperare. Alsono stati accostati prima Garnacho, poi Adeyemi, poi via via una lista di giocatori sempre un po’ inferiori, almeno sulla carta. Alla fine, all’ultimo giorno utile, dopo che è saltato anche Allan Saint-Maximin, è arrivato dal Milan Noah, che più che l’erede del georgiano sembra una pezza messa per provare a tappare un buco. Anche la formula del suo trasferimento - un prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro - non fa pensare alla volontà deldi puntare sullo svizzero per il futuro.è però anche l’unico vero acquisto delin questo mercato di gennaio (Billing e Hasa sembrano già meno che comparse), l’unico che potrebbela squadra nella serratissima sfida con l’Inter per la vittoria dello Scudetto.