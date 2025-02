Ilgiorno.it - OIimpiadi invernali 2026, la facciata della stazione Centrale di Milano illuminata con il tricolore

, 6 febbraio 2025 – Ladicol. A partire da oggi alle 18 fino a mezzanotte e per i prossimi due giorni, il 7 e 8 febbraio. È l’omaggio che Rete ferroviaria italiana fa ae alla Lombardia in occasione del “conto alla rovescia” scattato ufficialmente oggi che ci separano dalle Olimpiadidel. Il verde, il bianco e il rosso che coloreranno l’edificio offrendo un’immagine ancora più suggestiva e spettacolare dello scalo ferroviario, ben visibile da piazza Duca d’Aosta e da piazzaRepubblica, saranno infatti accompagnati dalla scritta (in bianco) “-Cortina”. “One year to go”, è la formula in inglese che accompagneranno i prossimi 12 mesi a, Cortina e nelle due regioni coinvolte. Il programma E le Ferrovie ne sono pienamente coinvolte.