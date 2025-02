Laprimapagina.it - Oggi più di ieri

Può succedere di sentire certe premonizioni di ciò che accadrà, o potrebbe accadere.E’ cosa normale, l’eccezione semmai è la magia con cui la premonizione si insinua nella testa, nell’animo.Si tratta, forse, di una delle tanti facoltà attraverso le quali il mistero si dirada affinché possa illuminarci, superando le nostre solitudini, accarezza e traduce in realtà i nostri sogni, senza lasciare morire le speranze.Questo intendo per Provvidenza.Una notte, e nel posto più lontano dalla mia vita quotidiana o abituale, essa acquistò i tratti di un volto.Apparve, lo misi a fuoco, e subito la fisionomia, con grande stupore, come quando si viene scossi da un sogno, concentrai il suo incantesimo negli occhi verdi: lo sguardo mi penetrò e, da quel momento, si incise nella mia mente, diventò un ricorrente pensiero di meraviglia; più precisamente se ne impadronì quella parte della memoria che porta scritti, nel più segreto dell’essere, il sortilegio a cui è legata la nostra origine, l’arcano della vita nascente, le suggestioni primitive di una magia che a volte torna a coinvolgerci nei suoi fenomeni, mentre non ne siamo coscienti.