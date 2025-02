Ilrestodelcarlino.it - Odissea Cup: "Prima non c’è posto, poi perdono la ricetta. Ma se pago..."

di Tiziana Petrelli"Mi hanno perso lae mi danno l’appuntamento a ottobre. Ma se, posso farlo subito". E’ il racconto dell’ennesimasanitaria quello della signora Anna Maria Duca, pensionata fanese di 69 anni, che ha bisogno di effettuare al più presto una polisonnografia, un esame fondamentale per diagnosticare disturbi del sonno che, nel suo caso, potrebbero metterla a rischio di ictus notturno. Tutto inizia il 3 gennaio scorso, quando Anna Maria chiama il Cup per prenotare l’esame con il Servizio sanitario nazionale. Ma la risposta è sempre la stessa: "Non ci sono posti disponibili". Le viene quindi assegnato un codice di protocollo, che dovrebbe garantirle di essere "presa in carico". Da quel momento, però, il percorso si trasforma in un’fatta di attese, silenzi e rimbalzi burocratici.