Ocone | l' intelligenza artificiale per l' Unione europea è solo regole

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dio acceca chi vuol perdere. La saggezza degli antichi torna utile per descrivere la situazione di un'che ha commesso tanti errori negli ultimi decenni e che, incapace di correggerli, continua oggi imperterrita a compierli. Basta sfogliare, per rendersene conto, le Linee Guida pubblicate dalla Commissione martedì scorso e relative all'articolo 5 del Regolamento sull', cioè il famoso (o famigerato?) AI Act dell'anno scorso. Prima di tutto risalta agli occhi un elemento quantitativo: le Linee Guida per l'attuazione di unarticolo occupano la bellezza di 135 pagine, che si aggiungono alle 140 del Regolamento generale. Forse non c'è da mervigliarsi: l'articolo in questione concerne i divieti, le trasgressioni, le proibizioni, cioè opera su un terreno ove la mentalità burocratico-dirigistica e non liberale del legislatore europeo dà, come sappiamo, il meglio di sé! Tanta la carne messa al fuoco.