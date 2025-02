Leggioggi.it - Oblio oncologico per lavoro e concorsi: il nuovo modulo 2025 da utilizzare

La Legge 7 dicembre 2023 numero 193 “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” in vigore dal 2 gennaio 2024 promuove il diritto all’quale diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla pregressa condizione di salute, nei casi contemplati dalla normativa stessa e trascorsi determinati periodi.Al fine di dare attuazione alla Legge numero 193/2023 sono stati adottati una serie di decreti ministeriali. Il primo, datato 22 marzo 2024, ha individuato l’elenco delle patologie oncologiche per le quali il diritto all’scatta con termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa.Il successivo Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024 ha definito le modalità e le forme per certificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione della disciplina sull’