Oasi nel cuore di Legnano | ecco gli alberi dei tulipani

(Milano) – I primi tre erano stati abbattuti a luglio. Ora anche il quarto sparirà da piazza San Magno e si procederà con una nuova piantumazione, capace di caratterizzare ancora con qualche isola verde il centro cittadino. Gli addetti di Amga cominceranno lunedì i lavori di riqualificazione arborea della piastra della piazza centrale. Si partirà con l’abbattimento di un bagolaro morente e con la rimozione del suo ceppo. Stessa sorte subiranno anche i ceppi degli altri tre esemplari che erano già stati tagliati nel luglio dello scorso anno. Allora i tre bagolari, morti per gli effetti dello stress ambientale, avrebbero dovuto essere sostituiti nei mesi autunnali con tre piante dell’altezza di sette metri. Si pensava a tigli, per la loro maggiore resistenza. Il programma è invece cambiato strada facendo e, al posto dei bagolari, saranno piantati quattro esemplari di albero dei(Liriodendron tulipifera), anche questa una specie scelta per le sue caratteristiche di resistenza e capacità di ombreggiamento.