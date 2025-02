Ilgiorno.it - Nuovo palazzetto di Bergamo . Bando europeo da dodici milioni

Un passaggio decisivo per riuscire ad aprire il cantiere a giugno e consegnare la struttura a settembre 2026 alle squadre orfane del proprio campo di gioco. È online ildi garada oltre 12di euro per assegnare alle imprese i lavori per ildello sport di, in via Pizzo della Presolana, che andrà a sostituire quello vecchio, in piazzale Oberdan, dove verrà realizzata la nuova Gamec (Galleria d’arte moderna e contemporanea). A dare notizia della pubblicazione della procedura (per presentare le offerte c’è tempo fino al 12 marzo alle ore 13) è Costim, stazione appaltante che per il Comune realizzerà l’opera di urbanizzazione, risvolto pubblico generato da Chorus Life, lo smart district firmato dalla famiglia Bosatelli inaugurato lo scorso mese di novembre tra via Serassi e via Bianzana.