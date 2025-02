Laprimapagina.it - Nuovi servizi per le famiglie: supporto psicologico, orientamento e consulenza in Umbria

Il progetto “Consultori familiari 2.0” arricchisce l’offerta dei consultori di Perugia, Corciano e Torgiano, con una serie digratuiti pensati per le. Gli utenti potranno accedere a sportelli con équipe multidisciplinari che offrirannoe genitoriale,per l’allattamento, mediazione familiare e culturale, nonché assistenza per l’inserimento lavorativo delle donne e il disbrigo di pratiche quotidiane. Isaranno fruibili anche presso il Centro per lee l’associazione Libera.mente Donna.Il progetto, promosso dal Comune di Perugia e sostenuto dalla Regionecon un finanziamento di 269.565 euro, prevede azioni di prevenzione per il benessere delle, con l’obiettivo di ridurre l’accesso aspecialistici, creando una rete facilmente accessibile.