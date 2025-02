Romatoday.it - Nuove case e un nuovo spazio polifunzionale. Cento milioni per cambiare la Montagnola

Leggi su Romatoday.it

Gli edifici fatiscenti saranno demoliti, per far posto a un parco pubblico, parcheggi interrati, uno studentato e persino ilmuseo per le auto storiche della polizia di Stato. È così che, negli obiettivi del Comune di Roma, l’area Ama di piazzale dei Caduti dellasarà trasformata.