Nuova attrazione Winx a MagicLand | un’esperienza magica da non perdere

Leggi su Funweek.it

Lesono tornate a far brillare gli occhi dei più piccoli!, il parco divertimenti di Valmontone, annuncia il lancio di “Magic”, unadedicata alle celebri fatine, unendomente le forze con Rainbow, la casa di produzione creata da Iginio Straffi.Questa, che sostituisce un’amata giostra del passato, prometteimmersiva e coinvolgente, trasportando i visitatori in un viaggio magico attraverso i pianeti incantati delle. Il percorso, lungo oltre 205 metri, è stato completamente rinnovato con scenografie spettacolari e effetti speciali all’avanguardia, garantendo emozioni uniche per grandi e piccini.“Siamo entusiasti di accoglieremente lenel nostro parco”, ha dichiarato Guido Zucchi, Amministratore Delegato di