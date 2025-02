Cityrumors.it - Nucleare e transizione energetica: quali sviluppi sul futuro dell’energia

L’Italia riapre ufficialmente il dossier energia. Mentre il mondo accelera il processo di decarbonizzazione.Nel nostro Paese si intensifica il dibattito sul ruolo che ilpotrebbe avere nella. Camera e Senato stanno conducendo un’indagine conoscitiva, coinvolgendo esperti, istituzioni e imprese del settore per valutare la possibilità di un ritorno all’atomo dopo oltre trent’anni di stop.accelera il processo di decarbonizzazione Cityrumors.it foto AnsaUna scelta strategica o un ritorno al passato? L’analisi parlamentare punta a capire se ildi nuova generazione possa rappresentare una soluzione concreta per garantire sicurezza, stabilità dei prezzi e riduzione delle emissioni di CO?.: Un’Indagine per Fare ChiarezzaL’indagine conoscitiva, avviata in Parlamento, nasce dalla necessità di rispondere a una domanda chiave: l’energiapuò essere un pilastro dellaitaliana?Il tema è tornato al centro del dibattito pubblico a causa della crisiglobale e della necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.